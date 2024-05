Nicolás Jarry: finalista en Roma y alcanza un ranking histórico

Nicolás Jarry comenzó el Masters 1000 de Roma como el mejor chileno del ranking de la ATP en la actualidad con el puesto 24. Y con lo hecho en la capital italiana, donde ya se metió en la final tras vencer al estadounidense Tommy Paul, su posición en el escalafón ha cambiado.

Por haber llegado a semifinales de Roma Jarry se había posicionado en el 18º lugar de los jugadores más destacados del planeta, igualando así su mejor ubicación histórica, que había logrado en enero de este año.

Con el triunfo sobre Paul, y su paso a la final, el 'Príncipe' se sitúa 17º, empatando a Cristian Garín como el sexto mejor jugador de la historia de nuestro tenis.

Si Jarry se calza la corona de monarca en Roma se posicionará en el 15º puesto de la clasificación planetaria con 2645 puntos. Quedaría a sólo diez unidades de su derrotado de esta jornada, Tommy Paul que este lunes aparecerá en el 14º lugar, con 2655.

