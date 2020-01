Nicolás Jarry fue suspendido de forma provisional por infracción al Programa Anti-Dopaje

La ITF anunció que el chileno Nicolás Jarry (78° de la ATP) fue suspendido de forma provisional por una infracción al Programa Anti-Dopaje.

"Nicolás Jarry fue provisionalmente suspendido bajo el artículo 8.3.1 (c) del Programa Anti-Dopaje 2019, pendiente de la determinación del cargo en su contra tras una audiencia", informó la Federación Internacional de Tenis en un comunicado de prensa.

Según la explicación entregada por la ITF, el chileno entregó una muestra de orina el 19 de noviembre del 2019 durante la participación en las Finales de Copa Davis, la cual fue enviada a la Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA) para su análisis.

La muestra arrojó positivo por SARM LGD-4033 (Ligandrol), un metabolito, y por el metabolito Stanozolol, que son sustancias prohibidas bajo la categoría S1 en la lista del 2019 de la WADA y por ello no están permitidas por el Programa de la ITF.

Las pruebas que arrojan positivo acarrean consigo una suspensión provisional obligatoria por parte de la ITF.

El 4 de enero del 2020, Jarry fue acusado por una violación a la regla Anti-Dopaje bajo el artículo 2.1 del Programa y fue suspendido de manera provisional desde el 14 de enero de este año -hoy martes-.

El nacional tiene su derecho a apelar ante el Tribunal Independiente para que escuche su caso, pero decidió no ejercer el derecho.

