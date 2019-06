Nicolás Jarry impuso sus términos ante Jannik Sinner y avanzó en el ATP de s-Hertogenbosch

El tenista nacional Nicolás Jarry (60º en el ránking ATP) impuso sus términos sobre el italiano Jannik Sinner (215º) y avanzó a segunda ronda del ATP 250 de s-Hertogenbosch, en el inicio de su gira por la superficie de pasto, preparatoria para Wimbledon.

El nùmero dos de Chile, quien llegaba a este compromiso precedido de una derrota en primer ronda de Roland Garros, ante Juan Martìn del Potro (11º), no tuvo un buen comienzo en el cèsped holandés, ya que un tempranero quiebre de su rival lo puso en desventaja en el primer set.

No obstante, la "Torre" supo mantener la calma y logró un valioso quiebre de vuelta, que le permitió estirar la historia al Tie Break, en el que mostró un gran aprendizaje de sus malas experiencias en el pasado, y pudo quedárselo con un sólido 7-4.

En el segundo parcial, Jarry no aflojó y con un imediato rompimiento en el segundo game, se instaló rápidamente en ventaja, para no dar espacio a una mínima reacción del europeo.

No obstante, Sinner no la vendió fácil y consiguió un quiebre de vuelta, el cual no pudo sostener por demasiado tiempo, volviendo a ceder su juego de saque más tarde, lo que significó la victoria final para el criollo, en poco menos de una hora y media de trámite.

Ahora, el "Príncipe" deberá enfrentarse al primer sembrado del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas (6º), con quien no registra enfrentamentos ATP previos, aunque será el sexto encuentro ante un topten, teniendo ventaja de 3-2 contra jugadores de esta categoría.