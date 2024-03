Nicolás Jarry: Los torneos cada vez se hacen más difíciles y debo estar fuerte mentalmente

El chileno Nicolás Jarry, 22° del ranking ATP, fue autocrítico luego de ser eliminado este viernes del Chile Open por Corentin Moutet y apuntó que debe mejorar su rendimiento individual ya que la dificultad de los torneos cada vez va aumentando.

En rueda de prensa tras el duelo de cuartos de final, la raqueta nacional expresó que: "El gran error que cometí hoy fue no haber aprovechado los juegos del saque después de quebrar. Me hizo jugar y tomé malas decisiones, me hubiese gustado haber tomado decisiones opuestas pero a veces ocurre así".

"Me hubiese gustado seguir avanzando mucho más y jugar mejor este partido. Perdí el primer set pero sabía que estaba jugando mejor. Tomé malas decisiones y hay que tratar de aceptarlo. Los torneos cada vez se hacen más difíciles y debo mejorar y estar fuerte mentalmente", añadió.

Respecto a cómo jugó el partido Moutet, donde reclamó varios puntos y generó polémica con sus reacciones, Jarry expresó que: "No es fácil enfrentar a un jugador así, además tiene un estilo muy especial en el que es poco consistente y te hace pensar harto. Es bien especial, pero encuentro que fue un partido que fui superior la mayoría del tiempo".

Finalmente, sobre las lecciones que saca de una gira sudamericana en la que tuvo altibajos, comentó que: "La presión es siempre la misma. La única lección que saco es que no me fue bien y me moví cinco puestos en el ranking pero no me genera nada, pero siempre tengo que tratar de dar lo máximo posible porque ahora jugaré dos torneos que no estuve el año pasado y donde puedo sumar".