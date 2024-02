Nicolás Jarry: Me encantaría repetir el título del año pasado

El chileno Nicolás Jarry (19° del mundo) dio una conferencia de prensa previa al ATP de Santiago, en la que aseguró que va en busca de revalidar el título que consiguió en 2023 en San Carlos de Apoquindo.

"Estoy muy contento de estar aquí en casa jugando un torneo de este nivel, tener esta posibilidad de estar con mi familia y amigos, llevo un par de días entrenando, me voy sintiendo cada vez mejor a las condiciones, a la altitud, los 1.000 metros que tenemos en San Carlos, y físicamente estoy bien, saludable y eso es siempre importante para una buena preparación y para competir bien sin tener impedimentos", señaló.

Sobre la expectativa de la gente, sostuvo: "No siento una presión por eso, siempre quiero ganar y hacerlo de la mejor manera, ganarle al que se me cruce, y jugar bien estando en tu casa, es una oportunidad al año y es lindo hacerlo bien como lo hice el año pasado, así que me encantaría repetirlo, pero si no se da hay que seguir con la misma mentalidad, seguir confiando en el proceso y trabajar duro", añadió.

En cuanto a la lucha por volver a ser campeón, expresó: No es una tarea fácil, pero como dije estoy muy saludable, tengo muchas ganas, estoy bien de energía, así que hay que ir partido a partido, dar lo mejor y tratar de salir victorioso de cualquier manera".

Además, añadió: "Los partidos con los sudamericanos son muy difíciles, vivimos de otra manera este deporte. Hay varios jugadores bastante bien, como Luciano Darderi, Federico Coria, Mariano Navone, todos los jugadores son muy buenos hoy en día, hay que ir partido a partido, dándolo todo y tratando de ganarle a los oponentes que se cruzan".

También comentó las lecciones de los torneos en Buenos Aires y Río de Janeiro: "Puedo jugar a un muy buen nivel sin sentirme tan bien. No vengo con una muy buena consistencia, como lo logré el año pasado, estoy trabajando muy duro en eso, pero igualmente hice un muy buen torneo en Buenos Aires y espero seguir logrando ese tipo de victorias, pero con más solidez de juego".

Sobre su nivel de tenis reciente, afirmó: "El trabajo está siendo muy parecido, la misma dinámica, muy concentrado en el trabajo y la solidez. No he hecho ningún cambio drástico en la forma, solo que ahora tengo un input (valor agregado) de una persona como Juan Ignacio Chela, así que estoy contento con el equipo y la ayuda que ellos me dan. Espero seguir teniendo buenos resultados con ellos".

En otra línea, se manifestó por los cruces de chilenos en las primeras ronda del certamen: "No veo el cuadro, no sé exactamente cómo está, sé que se topa Cristian (Garin) y (Tomás) Barrios en primera ronda (el que gana juega con Alejandro Tabilo). Es lo que puede tocar, no es lo mejor como chilenos en casa, el jugar con alguien de tu mismo país, uno siempre quiere que nos vaya bien en este torneo, que es la única oportunidad, es lamentable que haya ocurrido así en el sorteo, pero son cosas que pasan".

Finalmentem dejó un mensaje para los daminificados por los incendios: "Le mando un saludo muy grande, un abrazo, ánimo, a todas las personas afectadas en la Región de Valparaíso, espero que estén lo más positivos posibles, tratando de salir adelante día a día con las fuerzas que tengan, pidiendo ayuda, no es fácil y ojalá que hayan podido recibir ayuda en las necesidades que tienen. Mucha gente está tratando de ayudar, cada uno a su manera, así que eso es muy lindo y es una de nuestras características como chilenos".

Jarry quedó libre en la primera ronda del Chile Open y jugará en segunda con el ganador del duelo de Federico Coria (85°) ante el eslovaco Alex Molcan (127°).