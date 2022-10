Nicolás Jarry: "No merecía el tiempo que me dieron alejado del tenis, que es mi vida"

El tenista chileno Nicolás Jarry (107° de la ATP) volvió a referirse a uno de los momentos más complicados de su vida, gatillado por la dura sanción que le cayó en el año 2020 por dopaje, al encontrarse en su organismo dos sustancias prohibidas.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la tercera raqueta nacional aseguró que "para mí y muchas otras personas está claro que no merecía el tiempo que me dieron alejado de mi carrera profesional, lejos del tenis, que es mi vida".

"Claramente no sabía qué esperar después de un momento así y que fue tan difícil de vivir. No tenía idea cómo iba a reaccionar mi cabeza ante las circunstancias que se me presentaran y a la presión que iba a enfrentar cuando entrara a la cancha", confesó el deportista.

En ese sentido, la "Torre" señaló: "Tuve la suerte de encontrar un muy buen equipo que me ha ayudado a salir adelante, a pelear y a trabajar muy duro para volver a estar donde yo estaba al principio, es decir, antes del castigo".

"Ese ha sido el enfoque del trabajo del día a día. Ha sido un máximo sacrificio el que he hecho y ha dado resultado. Estoy jugando muy bien", recalcó con seguridad.

Los objetivos del "Nico" son claros: "Yo sigo trabajando en mí, en mi carrera global, en mi forma de ser, en pasarlo mejor dentro y fuera de la cancha. En ser más feliz y en ser un jugador más completo también. Ese es mi trabajo. Después veré hasta dónde llego. El futuro dirá".

"Mi sueño, mi meta es ser el mejor que pueda ser y poder tener una linda carrera acompañado de personas muy bonitas, como son mi familia, mi equipo", expresó, agregando que "tener una vida saludable también es muy importante, ya que el deporte de alto rendimiento daña mucho el cuerpo. Poder terminar mi carrera estando sano para mí es algo clave".