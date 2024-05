Nicolás Jarry y su paso a la final en Roma: “Es espectacular todo esto, y el domingo será una batalla”

Nicolás Jarry (24º de la ATP) se instaló en la final del Masters 1000 de Roma luego de imponerse al estadounidense Tommy Paul (16º) en tres sets, por parciales de 6-3; 6-7 (3) y 6-3, y ahora se medirá con el alemán Alexander Zverev (5º) para ver quién se proclama campeón.

Jarry habló de lo complejo que fue el trámite del partido donde buscaba meterse en la final: “es muy difícil enfrentar un día como hoy, traté de estar indiferente a las emociones. Trate de ser más agresivo en el tercer set, nunca fue un partido fácil. Es espectacular todo esto”.

En el transcurso del segundo set Jarry llegó a estar 4-2 arriba, y el triunfo parecía cercano, pero Paul enrieló el partido y debieron llegar a la tercera manga. Cómo vivió el "príncipe" esos pasajes: “en los momentos difíciles he jugado mi mejor tenis, busco esa situación y trato que me resulte, siempre creo que debo estar al cien por ciento en todos los partidos, y el nivel de concentración es muy importante, y ahora hay que ir por esta final”.

Finalmente Jarry se refirió al partido por el título que lo enfrentará este domingo 19 de mayo a las 11:00 de la mañana (15:00 GMT) contra Zvererv. “La final será una batalla, estaré todo lo positivo que pueda, y darlo todo para logar el campeonato” remató la principal raqueta de nuestro país.

