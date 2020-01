Padre de Nicolás Jarry: Se habla de hasta cuatro años de sanción, eso puede terminar con su carrera

Alan Jarry, padre del tenista nacional Nicolás Jarry, se refirió a la suspensión provisional por infraccionar el Programa Anti-Dopaje de la que fue informado su hijo, asegurando que el problema se debió a un suplemento vitamínico y que el riesgo de hasta cuatro años de sanción.

"Hace prácticamente una semana la ITF pidió absoluta confidencialidad hasta el hecho de hoy cuando hacen ese comunicado oficial. No hay antecedentes. Lleva varios años de profesional y le hacen casi dos pruebas de orina al mes y todos habían salido limpios. Estamos tranquilos, pero apenados porque es un hijo al que le pasa esto, hemos pasado por una montaña rusa de sensaciones", apuntó en rueda de prensa.

"Estamos tranquilos porque Nicolás no ha cometido ninguna falta, no ha tomado ninguna sustancia, él es muy antidoping, nunca ha tomado algo para sacar una ventaja competitiva. Las dos sustancias que están en su cuerpo llegaron ahí de manera fortuita e inconciente, no tuvo conciencia de cómo llegaron ahí o cuando los tomó", agregó.

En esa línea apuntó que "la meta de él es trabajar duro para probar que es inocente y que lo que hay en su cuerpo llegó de alguna manera en la que está trabajando con la ITF. Como papá me sorprende porque lo está tomando muy bien".

Sobre el origen de las sustancias prohibidas (SARM LGD-4033 (Ligandrol), un metabolito, y por el metabolito Stanozolol), expresó que "en el control que se hace cuando llegaron a Madrid ante de Copa Davis salió negativo y el 19 de noviembre se hace un segundo examen que arrojó este lamentable resultado. Entonces la pregunta es qué hizo entremedio: Empezó a tomar suplementos vitamínicos que le llegaron de Brasil, siendo lo único diferente que hizo es que los suplentes arrojaron las sustancias".

"Es una receta que se hace desde una base de un examen de sangre, hay un médico en Brasil que dice que en base a esos resultados Nicolás necesita ciertos componente vitamínicos y minerales, eso se manda a hacer a un laboratorio y se hacen las pastillas", añadió.

La situación de Nicolás Jarry

El padre del tenista, contó que "Nicolás está en Chile, llegó este martes. A partir de hoy está suspendido provisionalmente hasta que este proceso se termine y se declare una sentencia definitiva que todos esperamos que sea de nulidad".

"Nico siguió jugando a pesar de saber esto el día 7 de enero, porque, la verdad es que me sorprende de él lo profesional que es, si bien sabía la noticia, no se sabía de la suspensión, él estaba en todo su derecho de jugar. Está en un proceso nuevo de cambio de entrenador, queriendo aprovechar cada momento, quería jugar, también la qualy de Adelaida, me saco el sombrero", agregó.

En cuanto a la defensa, aseguró que "tenemos una estrategia, está definida por un equipo de abogados muy potente, con un abogado gringo y uno brasileño, ambos con basta experiencia en casos de doping y nosotros esperamos que con todas las pruebas que se están juntando -tenemos todos los frascos y la mitad de las patillas-; tenemos todos los antecedentes para demostrar que venían contaminadas".

Finalmente, aseguró que "esperamos que en el corto plazo Nicolás pueda volver a las canchas. Para ser honesto aquí se está hablando de hasta cuatro años de sanción, eso para un tenista de 24 años es el término de su carrera. Estamos hablando con los abogados para que se baje sustancialmente esa sanción, y esperamos tener a Nicolás jugando en la mitad del segundo semestre".