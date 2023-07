Para el otro lado, "Nico": La divertida situación que vivió Jarry al salir a la cancha con Carlos Alcaraz

Una divertida situaión vivió Nicolás Jarry al salir a la cancha para el duelo ante el número uno del mundo Carlos Alcaraz en la cancha central del All England Club de Londres para la tercera ronda de Wimbledon.

El chileno, que por primera vez en su carrera entraba a esa pista, comenzó caminando por inercia hacia el otro lado de donde estaban las sillas de descanso, dándose cuenta a tiempo, pero provocando la risa del propio Alcaraz y la suya.

Revisa el hecho:

Not that way, Nico 😅#Wimbledon pic.twitter.com/XjapkDToeM