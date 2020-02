Ríos y dopaje de Jarry: Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero no lo imagino de él

El ex tenista se refirió a la sanción que recibió el nieto de Jaime Fillol.

El ex tenista Marcelo Ríos se refirió a la sanción recibida por Nicolás Jarry de parte de la ITF tras ser acusado de infringir el Programa Anti-Dopaje.

El "Chino" afirmó al respecto en entrevista con La Tercera que "yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es super difícil. Yo quiero super harto al Nico y le dije: 'Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no jugái nunca más, vas a seguir siendo mi amigo'".

"Es difícil saber lo que una persona hizo. Yo no estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él es el único que sabe y se sabrá más adelante. Pero yo, dando la impresión desde afuera, lo veo difícil. Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. Es metódico, ordenado, muy profesional. Entonces, querer sacar ventaja con una cuestión así, me cuesta creerlo", agregó.

En la misma línea, el otrora número uno del mundo señaló que "no me lo imagino de él. ¿Para qué cagarse la carrera por un dopaje? Aparte le pillaron estano, que no se encuentra en una farmacia. Son cosas para los fisicoculturistas y para ganar masa muscular rápidamente. Es una cuestión fuerte y lo encuentro muy raro en Nico. Ojalá salga que fue una equivocación".

"Yo creo que el castigo va seguro, ojalá sean meses. Si le dan cuatro años, le matan la carrera. Te cagan la vida. Hablé con el Nico y está afectado, y está tratando de demostrar que lo que él dice es verdad y que no cometió ningún error. En un caso así, aunque te castiguen, la idea es quedar con la imagen limpia. Sobre todo, en un país como Chile donde somos tan chaqueteros", apuntó.