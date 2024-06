Sorteo de Wimbledon: Nicolás Jarry tendrá inédito rival en su estreno en Londres

El tenista nacional Nicolás Jarry (19º de la ATP) tuvo este viernes un auspicioso sorteo para su debut en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, ya que debutará ante un rival, en el papel, bastante accesible.

El azar dejó al número uno de Chile emparejado con un tenista que viene recuperándose de una larga lesión a una de sus rodillas y que lo mantiene lejos del top ten, sitial que alcanzó hace cuatro años atrás.

Nicolás Jarry debutará en Wimbledon ante el canadiense Dennis Shapovalov (120°), ante quien nunca se ha enfrentado en el circuito profesional.

“Shapo” es zurdo, 1.85 de estatura, profesional desde el año 2017, y de acuerdo a su biografía su superficie favorita es la hierba. Suma un título en su carrera profesional (ATP de Estocolmo, Suecia, en 2019).

Alcanzó la final del Masters 1000 de París 2019 y otras cuatro semifinales de ATP Masters 1000, incluyendo Montreal 2017, donde sorprendió a Rafael Nadal y se convirtió en el semifinalista más joven de ATP Masters 1000 en la historia (desde 1990).

Su mejor ranking fue en 2010, cuando llegó a ser el número 10 del mundo, pero en el último año una serie de lesiones le han impedido retomar su gran nivel y está fuera de los 100 mejores del mundo. Este año suma 25 partidos disputados con un saldo de 15 derrotas.

El ganador del encuentro entre Jarry y Shapovalov enfrentará al vencedor del partido entre el alemán Daniel Altmaier (77°) y el británico Arthur Fery (243°).

