Stefanos Tsitsipas será el obstáculo de Nicolás Jarry en cuartos de final en Roma

El chileno Nicolás Jarry, 24° de la ATP, conoció en esta misma jornada de martes al rival que tendrá en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, instancia a la que accedió tras superar al francés Alexandre Muller (109°).

La raqueta nacional tendrá que verse las caras en la ronda de los ocho mejores del torneo al griego Stefanos Tsitsipas (8°), quien superó su encuentro ante el australiano Alex de Miñaur (11°), por parciales de 6-1 y 6-2.

De esta manera, Jarry se verá las caras por sexta ocasión con el heleno. En el historial de enfrentamientos entre ambos la balanza se inclina del lado de la "Torre", con tres triunfos a su favor y dos derrotas.

El nieto de Jaime Fillol podrá tener descanso para su choque con Tsitsipas, por lo que se medirán este jueves 16 de mayo en horario a confirmar por la organización del certamen.

