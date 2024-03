Terminó tenso: La discusión de Nicolás Jarry con el árbitro tras ganarle a Seyboth Wild

Nicolás Jarry se impuso al brasileño Thiago Seyboth Wild en una batalla de casi tres horas en la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami, en un partido en que no todo fue alegría, ya que al final tvo una discusión con el árbitro.

Luego de despedirse de Seyboth Wild, Jarry le pidió explicaciones al juez: "¿Por qué el puede parar? (entre saque y saque)", a lo que el juez contestó: "Tú has parado primero".

En ese momento, Jarry se molestó más y dijo: "Porque me estaban silbando, ¿tengo que sacar con el ruido? Nunca le he cortado el saque. ¿Porque si él va a la toalla yo no puedo hacerlo?", lo que fue zanjado por el umpire señalando: "Nadie puede ir".

El diálogo se acaloró, ya que el árbitro le pidió a "Nico" que conversarán después a lo que el chileno contestó: "¡Qué todo el mundo escuche! Todo el mundo quiere saber las reglas".

Seyboth Wild tampoco terminó nada de contento con el mediador y tras el duelo se fue rápidamente y sin despedirse de él.

El "Príncipe" debe enfocarse, ahora, en el duelo que tendrá contra el noruego Casper Ruud (8° del mndo) en la jornada de martes, por los octavos de final del certamen.

Revisa la discusión de Jarry con el árbitro: