Una dura derrota para Nicolás Jarry que cuesta más que la eliminación

Nicolás Jarry (35º de la Atp) tenía la obligación en el torneo de Brisbane de derrotar al checo Jiri Lehecka (28º) si deseaba seguir avanzando en el cuadro, acercarse a semifinales, y de paso tener la chance de ser cabeza de serie en el abierto de Australia.

El antecedente favorecía al europeo en la única vez que se enfrentaron, y fue precisamente en tierras oceánicas, y también en cuartos de final, cuando se midieron en el torneo de Adelaida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico Jarry (@nicojarry)

Jarry dice adiós a Brisbane y ser cabeza de serie en el Abierto de Australia

En los primeros juegos se notó que al Príncipe le costaba quedarse con el servicio, a diferencia de Lehecka que, en el séptimo juego, logró romper el servicio de nuestra segunda raqueta, lo que le dejó vía libre para llevarse la primera manga. Aunque le costó, porque en el décimo juego, con servicio a favor, Jarry se le puso 0-40, y debieron bregar en demasía, pero finalmente se alzó victorioso el nacido en Mlada Boleslav, que luego de 50 minutos se quedó con el primer capítulo 6-4.

El inicio del segundo set fue otro duro golpe para Jarry, porque Lehecka le quebró de entrada, y ya no hubo chance para el nuestro, porque no pudo contrarrestar el tenis pulcro y los golpes ajustados de su rival, que no tuvo mayor oposición para quedarse con el triunfo con un doble 6-4 en una hora 29’, y con lo que Nicolás Jarry, al no alcanzar la final de este torneo pierde la chance de ser cabeza de serie en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.