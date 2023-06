[VIDEO] El impresionante punto que Jarry le ganó a Tsitsipas en Halle

- Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

El chileno Nicolás Jarry salió vencedor en un salvaje intercambio de golpes en la red frente al griego Stefanos Tsistipas, en el partido que los mide por octavos de final del ATP de Halle.

La gran jugada fue durante el tie break del primer set, el que se decantó a favor del nacional.

Revisa la acción:

Battle of the hands 👀



Fabulous reflexes on display from @NicoJarry & @steftsitsipas #TWO23 pic.twitter.com/dTtBo8OBen