[VIDEO] El punto de partido que coronó a Nicolás Jarry como campeón en Ginebra

Nicolás Jarry, 54° de la ATP, derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (33°) para proclamarse campeón del torneo de Ginebra, con lo que levantó su segundo título de la temporada y el tercero a su palmarés.

El chileno tuvo un impecable partido en la final del certamen suizo y cerró su victoria en un turno de saque que dejó sin mayores opciones de respuesta al europeo, que terminó por sucumbir en la arcilla del Parc des Eaux-Vives.

- Este fue el punto de partido que le dio el título a Jarry en Ginebra:

