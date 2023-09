[Video] ¡Implacable! El espectacular punto de partido que le dio el triunfo a Jarry ante Tsitsipas

El notable nivel que mostró este jueves Nicolás Jarry en la primera ronda del ATP de Beijing, en China, ante el griego Stefanos Tsitsipas quedó de manifiesto en el espectacular punto de partido que el chileno ganó para asegurar el partido.

El nacional sacó tiros angulados que fueron mermando la resistencia del heleno y finalmente en la red selló la victoria.

Recordar que el nacional se impuso por doble 6-4 y en octavos de final jugará ante el italiano Matteo Arnaldi.

Mira acá el registro

One of the best match points you'll see all year! ⚡️@NicoJarry stuns number 4 seed Tsitsipas 6-4 6-4 for his second victory over the Greek in 2023!#ChinaOpen pic.twitter.com/K1QcZuQgAK