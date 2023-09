[Video] Se llevó una ovación: El notable gesto de Nicolás Jarry en su triunfal debut ante Tsitsipas

Más allá del excelente tenis que mostró en su triunfo ante el griego Stefanos Tsitsipas, el chileno Nicolás Jarry se llenó de aplausos por un notable gesto que tuvo con una pequeña niña que estaba en el público.

Cuando el nacional encaminaba la victoria (6-4 y 4-2), se escucharon constantes llantos de una niña. Ante ello, Jarry le acercó una botella de agua a la menor, aparentemente enferma.

Tras ello, su padre le agradeció con un gesto y se llevó tremenda ovación.

Mira acá el registro

Wholsome content 😊@NicoJarry helps out a young spectator who has fallen ill#ChinaOpen pic.twitter.com/luN4djYzXf