[Videos] Juanito "invadió" la cancha luego del triunfo de Jarry en Shanghai

Juanito, el hijo del tenista chileno Nicolás Jarry, se ha transformado en un personaje dentro del circuito de la ATP y este miércoles lo volvió a evidenciar luego de que su padre derrotara en un dramático partido al argentino Diego Schwartzman en los octavos de final de Shanghai.

Tras concretarse la victoria, Juanito entró caminando a la cancha para llegar hasta donde estaba su padre y así celebrar juntos la victoria que instaló al chileno en los cuartos de final del torneo chino.

Por supuesto, el pequeño se robó miradas y cámaras, siendo el momento captado por la transmisión oficial del evento.

Mira acá los videos

Awwww! One of Nico Jarry's sons came on court following dad's win 🥰#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/07Rwt9GfFl