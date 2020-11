Cristiano Ronaldo elogió a Novak Djokovic por imitar su famoso festejo: "No está mal, hermano"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y el tenista serbio Novak Djokovic tuvieron una llamativa interacción en redes sociales este sábado, luego de que el balcánico hiciera un video imitando el famoso festejo del jugador de la Juventus.

A través de su cuenta de Twitter, el número uno del mundo subió una publicación en la que emula la celebración que caracterizó el luso en los últimos años, junto al mensaje "Cristiano ¿Cómo lo hice?". De inmediato el goleador del cuadro "bianconero" respondió "No está mal, hermano".

- Esta fue la imitación de Djokovic y la respuesta de Cristiano:

.@Cristiano how did I do? 😂 https://t.co/cF1CQ0noPW