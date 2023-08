Novak Djokovic: Alcaraz me recuerda un poco cuando me medía con Nadal

El serbio Novak Djokovic, que ganó este domingo una final de tres horas y 49 minutos contra el español Carlos Alcaraz para coronarse en el Masters 1.000 de Cincinnati, consideró que el murciano le recuerda a Rafael Nadal por su forma de pelear en cada punto hasta el final.

"Me recuerda un poco cuando me medía con Nadal, cuando estábamos al máximo de nuestras carreras. Cada punto es una batalla. Sabes que no te va a regalar más de cinco puntos en todo el partido. Tienes que ganarte cada punto", dijo el balcánico en la rueda de prensa posterior al partido ganado por 5-7, 7-6(7) y 7-6(4).

"No he jugado muchos partidos como éste en mi vida. Quizás lo puedo comparar con la final con Nadal en el Abierto de Australia de 2012, hoy fue tres sets y casi cuatro horas. Es uno de los partidos más ilusionantes y duros a nivel mental, emocional y físico que he jugado en mi carrera", agregó.

El serbio, que ganó su tercer título en Cincinnati, reconoció que ya no le sorprende el nivel de Alcaraz y se rindió ante su precocidad.

"Ya no me sorprende. Quizás sorprendía al final del año pasado, o al comienzo de este año. Salió de momentos complicados, fue a por ello, con coraje. Sólo te puedes quitar el sombrero ante un chico como él, que juega con madurez, que aguanta la presión de esta manera a los veinte años. No hay que olvidarse de su edad. Es algo impresionante", afirmó.