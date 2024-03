Novak Djokovic anunció que no jugará el Masters 1.000 de Miami

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, confirmó en sus redes sociales que no será parte del Masters 1000 de Miami y que volverá a la competición cuando inicie la temporada de arcilla

Luego de ser eliminado sorpresivamente en la primera ronda de Indian Wells, ante el italiano Luca Nardi (123° ranking ATP), Djokovic asumió que no ha estado en su mejor nivel en los últimos torneos que ha participado, por lo que prefiere tomarse un tiempo para asimilar la situación y centrar sus objetivos en la temporada.

"¡Hola Miami! Lamentablemente no jugaré el torneo de Miami este año. En esta etapa de mi carrera estoy equilibrando mi agenda privada y profesional. Lamento no poder conocer a algunos de los mejores y más apasionados fanáticos del mundo. Estoy buscando competir en el futuro", señaló en la red social X.

El tenista de 37 años no ha ganado ninguno de los tres torneos que ha disputado. En la United Cup cayó ante el australiano Alex de Miñaur, en el Abierto de Australia fue superado por el italiano Jannik Sinner y esta semana, en Indian Wells, frente al italiano Nardi.

El serbio no volverá a la competición hasta la temporada de arcilla, en el Masters 1000 de Montecarlo. El balcánico, que pretende mantenerse en la cima del ránking ATP como número uno del mundo, apunta a Roland Garros y también a los Juegos Olímpicos, en París. Nunca Djokovic ha logrado el oro olímpico.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!