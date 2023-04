Novak Djokovic fue descartado del Masters 1.000 de Madrid

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, no disputará el Masters 1.000 de Madrid que comienza la próxima semana en las instalaciones de la Caja Mágica.

El tenista serbio, lesionado en el codo derecho, fue eliminado del torneo de Banja Luka, en los cuartos de final, al perder el viernes con su compatriota Dusan Lajovic.

El torneo madrileño, el segundo Masters 1.000 que se disputa en tierra después de Montecarlo donde Djokovic no superó los cuartos de final, confirmó la baja del número uno del mundo que se une a la del español Rafael Nadal que días atrás hizo pública su ausencia del evento.

"Nole Djokovic no puede competir en el Mutua Madrid Open", indica el torneo sobre una fotografía del jugador balcánico tres veces ganador del evento madrileño, la última en el 2019. "Deseándote una pronta recuperación, esperamos verte de vuelta en la cancha lo antes posible, Nole", añade el comunicado del Mutua Madrid Open.

🇷🇸 @DjokerNole is unable to compete at the #MMOPEN



Wishing you a speedy recovery, we hope to see you back on court as soon as possible, Nole 😘 pic.twitter.com/M44rUvnrH1