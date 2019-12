Suiza acuñará monedas de oro y plata con la imagen de Roger Federer

La fama y veneración al suizo Roger Federer en su país llegó a tal nivel que el tenista de Basilea se convirtió en la primera persona viva cuya efigie será usada en monedas de oro y plata de su país, acuñadas por la fábrica nacional de moneda (Swissmint), según informó este lunes esa institución.

Una primera moneda conmemorativa de 20 francos (unos 17 mil pesos) con la cara del jugador se emitirá el próximo 23 de enero con una acuñación prevista de 55.000 piezas, aunque la preventa de estas piezas ya ha comenzado este mismo día y hasta el 19 de diciembre.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6