Fernando González contó que Federer tiene como ídolo a Marcelo Díaz

Fernando González, medallista olímpico en tenis, reveló una curiosa anécdota sobre el suizo Roger Federer, exnúmero uno en el circuito ATP y con quien protagonizó una histórica final en el Abierto de Australia 2007.

Durante una charla realizada a través del canal de YouTube del popular animador de televisión "Kike" Morandé y el humorista Alvaro Salas, el deportista nacional dio a conocer que el europeo sentía un gran fanatismo por el mediocampista Marcelo Díaz, quien se consagró junto a la selección en la Copa América de 2015 y 2016.

"Me encontré con Marcelo Díaz jugando golf y él jugó en Basilea, era ídolo del Roger (Federer). En los camarines me decía 'Marcelo Díaz, Marcelo Díaz no sé dónde'. Te digo esta cuestión unos 15 años atrás. Le conté a Marcelo Díaz, nos sacamos una selfie y se la mandamos a Roger. Me la respondió días después: 'Oh, buena Marcelo Díaz'", expresó González en un alegre tono.

"Chelo" Díaz disputó tres temporadas con el elenco helvético, allí consiguió el tricampeonato de la Superliga entre 2012 y 2015, disputando 99 encuentros y registrando 13 goles y ocho asistencias en todos los campeonatos disputados.