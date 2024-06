Federer recordó la final de Wimbledon que perdió ante Nadal: "Hay derrotas que duelen más que otras"

Roger Federer recibió el título honorario de Doctor en Humanidades de la Universidad de Darmouth, donde además, fue maestro de ceremonia. El extenista fue el encargado de entregar un discurso motivacional y tuvo tiempo de recordar una de sus derrotas más dolorosas.

Precisamente a menos de 20 días del inicio del tercer Grand Slam de la temporada, Federer recordó la final de Wimbledon de 2008 donde llegó como favorito en busca de su sexto título, y terminó cayendo ante Rafael Nadal.

Roger Federer talks through 𝙩𝙝𝙖𝙩 2008 Wimbledon final against Rafael Nadal in his commencement address at Dartmouth College 🎤



