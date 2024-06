Roger Federer recibió doctorado honorífico por un especial motivo

Tras su retiro de las canchas, el legendario Roger Federer suele participar de actividades extradeportivas como fuente de inspiración para las nuevas generaciones, y en las últimas horas el suizo fue protagonista de una especial ceremonia en una institución en los Estados Unidos.

La Universidad de Dartmouth dio lugar a la graduación de su generación 2024 este último domingo, instancia que tuvo a Federer como invitado especial, y donde incluso recibió un gran reconocimiento.

El de Basilea recibió de parte de la Universidad de Dartmouth un Doctorado en Letras Humanitarias, esto debido a la labor filantrópica que realiza a través de su fundación, en la que da apoyo a niños y niñas para acceder a alimentos, viviendas y otros servicios básicos.

La Fundación Roger Federer trabaja en ayuda de los menores más desfavorecidos, y hasta el pasado 2022 aportó con una educación temprana de mayor calidad a 2.4 millones de niños en siete países distintos, esto en colaboración con tras 29 organizaciones.

El amigable discurso del 'Doctor' Roger Federer

Al momento de recibir la distinción en Dartmouth, Federer dio un discurso a los egresados de la celebrada generación de la universidad, motivándolos en la nueva etapa que afrontarán en sus vidas.

"Esta es, literalmente, sólo la segunda vez que pongo un pie en un campus universitario. Pero por alguna razón me están dando un doctorado. A partir de hoy soy el Doctor Roger", comenzó diciendo 'Su Majestad'.

"Chicos, siento su dolor. Sé lo que se siente cuando la gente sigue preguntando cuál es el plan para el resto de su vida. Me preguntan ahora que no soy tenista profesional, ¿a qué te dedicas? No sé, y está bien no saberlo. No llegué a donde llegué sólo con talento puro. Llegué allí tratando de superar a mis oponentes. Creí en mí mismo. Pero creer en uno mismo hay que ganárselo", añadió el campeón de 20 torneos Grand Slam, entre muchos otros títulos de su carrera.