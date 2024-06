¿Fin de la era del Big Three?: Federer, Nadal y Djokovic entre retiros, problemas físicos y lesiones

Luego de la lesión de Novak Djokovic, todo hace parecer que el tenis comienza una etapa de transición. Durante los últimos años, el circuito de la ATP ha sido dominado por los tres mejores tenistas de la historia: Rafa Nadal, Roger Federer y Nole, también conocido como el Big Three.

Entre los tres, suman 66 títulos de Grand Slam y acumulan más de 900 semanas como número 1 del mundo. Cerca de 17 años, pero lo cierto es que el Tenis se encuentra cada vez más huérfano con respecto al trío, que ante la debacle, Alcaraz y Sinner aparece en el horizonte para tomar la posta.

El paso del tiempo afecta a todos los deportistas, y aquellos tres gigantes no fueron la excepción. A pesar de haber aguantado hasta una muy avanzada edad siendo los mejores del planeta, el camino de los retiros ya ha comenzado.

El día que Roger Federer anunció su retiro del Tenis

Roger Federer estiró su carrera hasta pasados los 41 años, pero su rodilla no le permitió continuar disfrutando del tenis en 2022. "Como sabéis muchos de vosotros, en los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites, y es el mensaje que mi cuerpo me ha dado", comentó el suizo en sus redes sociales.



Roland Garros al parecer, fue la despedida de Rafael Nadal de los torneos de la ATP

Rafa Nadal, por su parte, parece que afronta la última temporada de su carrera después de muchos problemas físicos e incluso haber estado un año entero sin poder disputar un solo partido.

El manacorí disputó Roland Garros, despidiendose tempranamente, luego de caer frente al alemán Alexander Zverev en primera ronda del segundo Grand Slam del año y firmando su retiro del circuito del ATP al menos, aunque habrá que esperar a que eso lo ratifique el tiempo.

Hola desde Barcelona 👋🏻

Primer entreno… con la ilusión de estar aquí estos días previos al inicio del torneo.

Estoy aquí para ver qué tal… con las ganas de intentar jugar. Ya os iré contando.

Importante decir que no quiero confirmar que jugaré, ojalá que sí.

Ya veremos 🤞🏻 pic.twitter.com/N9cVDbO3N1 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 10, 2024

Novak Djokovic y la rodilla que le arrebató el número 1 del mundo

Por último, Djokovic, ha sido el más privilegiado en el aspecto físico, eso hasta que sufrió una dura lesión en Roland Garros. El serbio no pudo disputar los cuartos de final en la arcilla parisina debido a sus molestias en la rodilla derecha.

Pasará por quirófano para tratar su lesión en el menisco y podría perderse Wimbledon, que se jugará entre el 1 y el 14 de julio. El actual número uno del mundo, centrará su objetivo en llegar en plenas condiciones a los Juegos Olímpicos.

Nole tras su retiro, y no poder sumar los puntos necesarios para mantenerse en la cima del tenis, la próxima semana cuando se haga la actualización del ranking mundial, quien aparecerá como número uno del planeta sera el italiano Jannik Sinner.