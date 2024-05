Rafael Nadal tomará una decisión sobre su futuro después de los Juegos Olímpicos de París

El tenista español Rafael Nadal, que este lunes fue eliminado en primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada tras caer en tres sets ante el alemán Alexander Zverev, aseguró que se marcha de Roland Garros "en paz" consigo mismo y que se dio de plazo hasta los Juegos Olímpicos que se disputarán en la capital francesa para decidir sobre su futuro y un posible retiro del tenis.

"Ahí haré un balance, veré cómo estoy a todos los niveles, de motivación, físico,... y tomaré una decisión", dijo en rueda de prensa posterior al partido frente al alemán, verdugo de Nicolás Jarry en la arcilla de Roma.

"Pero si es mi última vez en Roland Garros, me voy en paz conmigo mismo, he pasado 20 años aquí, lo he dado todo por este torneo. Mi sueño era volver, he perdido, pero eso forma parte del juego", dijo.

Nadal agradeció el apoyo del público, entre los que estaban los números 1 masculino y femenino, el serbio Novak Djokovic y la polaca Iga Swiatek, además de su compatriota Carlos Alcaraz.

"Es normal que estuvieran, podía ser mi último partido aquí. Es normal que se interesen por verme en este lugar donde tanta historia he acumulado. Eso significa que he dejado una herencia positiva", comentó.

Rafa Nadal on Djokovic, Alcaraz, & Swiatek watching his match against Zverev at Roland Garros:



“I'm not sure if you know, but Novak, Carlos, and Iga were all watching you in the stands. What does it mean to have great rivals and top players come to see you play?”



Rafa: “I mean,… pic.twitter.com/b64uAiiIUC