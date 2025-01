Lo menos que le dijo fue pelado: Jugador se tira con todo contra Rafael Nadal

Rafael Nadal debió lidiar con severas lesiones, que no le permitían desplegar el tenis que lo convirtió en número uno del mundo, y le hizo ganar 22 torneos del Grand Slam, 14 de ellos en el polvo de ladrillo de Roland Garros, que le significó el título del Rey de la Arcilla. Los últimos años de su carrera,y le hizo ganar 22 torneos del Grand Slam, 14 de ellos en el polvo de ladrillo de Roland Garros, que le significó el título del Rey de la Arcilla.

Una vez que anunció que el 2024 sería su último año de competencias, Nadal se llenó de múltiples homenajes, en cuanto torneo disputó, incluso en la en cuanto torneo disputó, incluso en la Copa Davis , cuyas instancias finales se disputaron en España, y donde tomó parte para cerrar su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Copa Davis (@copadavis)

Tenista las emprende por cómo se dio el adiós de Nadal

El tenista kazajo, Alexander Bublik, actual 33º del ranking de la Atp, sólo un puesto sobre Nicolás Jarry, en el marco de una entrevista para March TV se refirió, entre otros temas, a Rafael Nadal a quien criticó fuertemente, al igual que a Andy Murray.

Para “Sacha” el año entero despidiéndose del manacorí no lo compartió en lo absoluto: “lo que pasó con Rafa Nadal y con Andy Murray en sus retiradas fue un auténtico circo, no puedo llamarlo de otra manera. Los veíamos con la boca abierta en el vestuario, pero luego ves a uno que está calvo y el otro viejo. Para mí fue una vergüenza, un circo. No lo puedo describir de otra manera”.

Bublik agregó que él en caso alguno haría algo similar: “es un intento de alargar lo que ya no está. Creo que es un problema y espero que no me ocurra lo mismo cuando llegue el día de la retirada. Preferiré retirarme de la mejor forma posible. Está claro que yo no soy Nadal, uno quiere irse en su mejor momento y mi legado será mucho menor, si es que se puede llamar así", cerró el kazajo, que en su mejor momento fue 17º y acumula cuatro títulos en su palmarés.