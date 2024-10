¿Estás llorando? El emocionante video con el que Rafael Nadal anunció su retiro del tenis

Rafael Nadal anunció este jueves su retiro del tenis profesional, luego de varios años marcados por las lesiones, noticia que da un nuevo paso para el fin de la era más gloriosa del tenis mundial, con el Big 3 que ya tiene fuera de la actividad a Roger Federer y que solo mantendrá como profesional a Novak Djokovic.

Nadal, quien se despedirá en las Finales de la Copa Davis, publicó un emotivo video en sus canales oficiales, en el que dio a conocer la noticia y dejó de luto a millones de fanáticos que vibramos con su inigualable tenis.

El video de Rafael Nadal para su retiro

Un emocionado Rafa, quien llegó hasta las lágrimas, expresó en un video: "Estoy acá para comunicar que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido años difíciles, los últimos, no he sido capaz de jugar sin limitaciones, es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final para una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar".

"Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías fue la final de Sevilla en 2004", sostuvo.

"Me siento súper afortunado por todo lo que he podido vivir. Quiero agradecer a todo el tenis, mis compañeros, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he pasado momentos que voy a recordar el resto de mi vida. Hablar de mi equipo, se me hace un poquito más difícil. Mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. Son amigos. Han estado a mi lado en todos los momentos. Buenos, malos, me han tenido que apretar, aflojar".

"Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto", entre otras cosas.

La carrera de Rafael Nadal

Desde 2004 a la fecha, Nadal ganó 95 títulos y 22 de ellos fueron de Grand Slam, marcando un hito como el mejor jugador de arcilla de la historia con 14 Roland Garros, algo que nadie más ha estado ni cerca de conseguir y que será difícil que repita.

En los últimos años, los problemas físicos afectaron su experiencia en las canchas. De hecho, en 2023 estuvo casi toda la temporda fuera y sin decirlo con exactitud, Rafa anunció que volvía este 2024 para desedirse en la pista, lo que se concretará entre el 19 y 24 de noviembre en Málaga en la Copa Davis, donde buscará conseguir su sexta corona en el torneo junto a España.