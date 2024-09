La España de Carlos Alcaraz se adueño de la serie ante República Checa en Copa Davis

El equipo de España, liderado por Carlos Alcaraz (3° de la ATP), logró este miércoles adueñarse de su serie ante República Checa en Copa Davis con una ventaja de 2-0, en el Grupo B de la competición.

En primer turno eso sí fue Roberto Bautista Agut (62°) el que le dio el primer punto a los hispanos gracias a su victoria sobre Jiri Lehecka (37°), en parciales de 7-6 (1) y 6-4 tras una hora y 50 minutos de juego.

Luego vino el momento de Alcaraz, que se vio las caras con Tomas Machac (35°). Carlitos perdió el primer set por 7-6 (3) y luego emparejó todo con un categórico 6-1 en la segunda manga, y cuando se disponían a comenzar el tercer capítulo, el checo optó por retirarse del encuentro debido a problemas físicos, dándole así el segundo y decisivo punto a España en su serie, a falta igualmente del dobles que se encuentra en disputa.

