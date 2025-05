¿Lo llamaron?: Mauricio Isla revela el motivo por el que eligió a Colo Colo por sobre la U. de Chile

Los últimos mercados de fichajes de Colo Colo han estado a un nivel elevado en comparación de sus competidores en el fútbol nacional, ya que durante las recientes ventanas de pases han logrado repatriar a distintas figuras e íconos de La Roja en su Generación Dorada.

Arturo Vidal y Mauricio Isla son actualmente dos jugadores inamovibles para Jorge Almirón en el Cacique, pero el arribo de uno de los dos sorprendió debido a su conexión con el clásico rival. El lateral oriundo de Buin, coqueteó en diversas ocasiones con una posible llegada a U. de Chile, ya que se le vio en distintas ocasiones entrenando en el CDA con la indumentaria de los universitarios.

Es por ello que recientemente, el “Huaso” y el “Rey” se reunieron para charlar en un podcast, donde surgió el tema de por qué prefirió llegar a Colo Colo, a pesar de que él reconoció hace un par de años que es hincha del Romántico Viajero.

La razón de Isla para fichar en Colo Colo y no en U. de Chile

En el primer episodio de “El Reinado de Vidal”, Mauricio Isla mencionó que desde el club universitario no lo contactaron para iniciar negociaciones, por lo que optó tomar una decisión de manera profesional, a pesar de que señaló que: “hace dos o tres años no pensé que mi futuro estaría en Colo Colo”.

“Antes de firmar por Colo Colo, pensé en que se iba a generar controversía por mi tema con la U. Mi mamá me crió con sus ídolos que son Leo Rodríguez, “Huevo” Valencia y Marcelo Salas. Pero yo siempre he sido un profesional, y a mi nunca se me acercó nadie (de Universidad de Chile)”, agregó el lateral del Cacique.

Además, el Huaso recalcó que en el momento que lo contactaron desde Colo Colo, le señalaron que era un grupo extraordinario, el cual fue un punto fundamental para que Mauricio Isla concrete su arribo al cuadro albo.