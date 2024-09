Rafael Nadal da la sorpresa y disputará el que podría ser el último gran título de su carrera

La carrera de Rafael Nadal está en la etapa final, con una trayectoria plagada de títulos, aunque en el último tiempo las lesiones no le han permitido descollar como sí lo hizo lo supo hace durante dos décadas, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que remeció el ambiente del tenis a nivel mundial.

Durante la presente temporada Nadal ha sido protagonista de múltiples homenajes, dando a entender en cada torneo que será la última vez que allí esté competitivamente, e incluso su rápida eliminación en los Juegos Olímpicos de París 2024 daba muestras que sería tal vez el cierre de su carrera con la bandera de España en el pecho.

Este lunes 23 de septiembre se oficializaron las nóminas de cada equipo, que dirán presente en las finales de la Copa Davis entre el 19 y 24 de noviembre a disputarse en Málaga, y en la que España publicó que en su equipo liderado por Carlos Alcaraz como principal estrella, contará también con Rafael Nadal, que entró en reemplazo de Pedro Martínez, quien tendrá la oportunidad de pelear un último gran título.

El equipo además está integrado por Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, y tendrá su estreno en los cuartos de final contra los Países Bajos. El vencedor en las semifinales chocará con el que gane el choque entre Alemania y Canadá.

Will we see Nadalcaraz return in Malaga? 👀 🇪🇸#DavisCup pic.twitter.com/pvCnYcBcFO