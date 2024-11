Alemania se instaló en las semifinales de la Copa Davis tras cómoda faena

Las finales de la Copa Davis, que se están realizando en Málaga, España, tuvieron el primer gran golpe con el triunfo de los Países Bajos sobre los anfitriones, que de paso significó el retiro definitivo de Rafael Nadal del tenis competitivo con esta eliminación.

Este miércoles 20 de noviembre se disputó la segunda serie de cuartos de final, la que midió a Alemania contra Canadá, en cuyo primer pleito Daniel Altmaier dio cuenta de Gabriel Diallo por 7-6 (5) y 6-4, en un extenso match de casi dos horas de desarrollo.

Altmaier Advances 💪



He gives Germany an early lead over Canada#DavisCup pic.twitter.com/k8m5VvQqEG