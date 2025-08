El nuevo lío de Brayan Cortés: aparece su auto chocado tras cena con Colo Colo

Otra vez en el centro de la tormenta. Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y La Roja, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que su auto apareciera totalmente destrozado en plena vía pública.

El hecho ocurrió durante la madrugada, justo después de una cena con el plantel del Cacique. Mientras se define su futuro en medio de rumores de salida a Peñarol, el portero suma una nueva situación que enciende el debate entre hinchas y directiva.

🚗 ¿Qué auto apareció chocado y por qué se vincula a Brayan Cortés?

Durante la madrugada del 31 de julio, un Jeep Grand Cherokee negro fue encontrado con la parte frontal completamente destruida en Santiago Centro. Según medios como La Hora y La Cuarta, el vehículo pertenece a Brayan Cortés, portero titular de Colo Colo y seleccionado nacional.

🟤 El auto no tenía encargo por robo.

🟤 Hasta ahora, no se sabe si lo manejaba él o un tercero.

🟤 Las imágenes del choque circularon rápidamente en redes sociales.

🏁 ¿Qué dice Colo Colo sobre el incidente?

Desde el club salieron a calmar las aguas: “El jugador llamó a Carabineros y se tomó el procedimiento. El responsable fue el otro auto. El vehículo fue llevado por Carabineros a la comisaría”, aseguraron desde Macul, según El Deportivo.

Además, confirmaron que Cortés entrenará con normalidad y no enfrentará sanciones internas.

📅 ¿Cuándo ocurrió el choque del auto de Cortés?

El incidente habría sucedido pasadas las 18:00 horas del miércoles 30 de julio, poco después de una cena de camaradería del plantel.

📸 Arturo Vidal compartió una foto del encuentro: “En las buenas y en las no tan buenas siempre juntos familia. Vamos a pelear hasta el final”.

📲 El propio Cortés también publicó una imagen con Emiliano Amor y otros compañeros.

🕵️‍♂️ ¿Es el mismo auto que le robaron en 2023?

Sí. Según los antecedentes, se trata del mismo Jeep Grand Cherokee que le fue robado a Brayan Cortés en 2023, durante un asalto en una bencinera en Calera de Tango:

“Se me atravesaron un par de vehículos, me amenazaron con un arma, me pegaron cachetadas, pero nada grave”, declaró en su momento.

El vehículo fue recuperado gracias a una aplicación de rastreo desde el celular de un familiar.

💰 ¿Qué pasa con el futuro de Brayan Cortés?

El accidente se da en medio de las negociaciones para su salida a Peñarol. El club uruguayo ya envió una oferta por préstamo, que fue rechazada por Blanco y Negro, pero las conversaciones siguen.

🔸 Salario actual : $60 millones mensuales

: $60 millones mensuales 🔸 Partidos en Colo Colo : 223

: 223 🔸 Goles recibidos : 222

: 222 🔸 Contrato renovado en 2025 con aumento de sueldo

con aumento de sueldo 🔸 Situación actual: Sin castigo, pero con críticas desde la hinchada por su nivel.

🚓 ¿Carabineros tiene un parte oficial del accidente?

Hasta ahora, no existe una denuncia oficial ni antecedentes detallados por parte de Carabineros sobre el accidente. Esta contradicción con la versión del club solo aumenta la incertidumbre.

🧤 ¿Cómo queda Brayan Cortés tras este incidente?

Pese a lo mediático del hecho, desde el club confirmaron que no habrá consecuencias deportivas para el arquero. Este jueves por la tarde está citado a entrenar con normalidad.

⚠️ Aun así, los rumores sobre su salida siguen activos. En paralelo, su nombre genera divisiones entre los hinchas por su rendimiento y postura contractual.

