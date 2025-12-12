El 2025 terminó con un golpe que Colo Colo no esperaba ni en la cancha ni en los libros contables. A la ausencia de títulos y la pérdida de cupos internacionales se sumó un retroceso económico evidente: el plantel albo cayó un 16,7% en su valor de mercado, reflejando una temporada de bajo rendimiento colectivo y decisiones que no dieron resultado. La foto final no solo preocupa a Blanco y Negro: también enciende comparaciones inevitables con su rival de siempre.

Porque mientras Colo Colo retrocedió, la U de Chile subió al primer lugar del ranking nacional, ubicándose como el plantel más valioso del país según Transfermarkt. Un contraste que reaviva la rivalidad justo cuando ambos clubes planifican el 2026 desde lugares muy distintos: uno en reconstrucción, el otro en ascenso financiero.

🔎 ¿Qué jugadores de Colo Colo subieron su valor de mercado al cierre del 2025?

Transfermarkt, citado por DaleAlbo, identificó solo tres casos de crecimiento:

1) Vicente Pizarro — 3 millones de euros

A los 23 años, volvió a ser uno de los pilares del mediocampo. Su curva ascendente lo mantiene como una pieza clave del futuro.

2) Francisco Marchant — 700 mil euros

El atacante de 19 años fue uno de los juveniles con mayor proyección del torneo.

3) Leandro Hernández — 350 mil euros

A sus 20 años consolidó minutos y rendimiento, elevando su cotización.

El resto del plantel albo registró caídas significativas, una señal directa de la mala temporada colectiva.

⚽ ¿Quiénes son los jugadores más caros de Colo Colo hoy?

Lucas Cepeda — 3.2 M€

Vicente Pizarro — 3.0 M€

Sebastián Vegas — 1.5 M€

Alan Saldivia — 1.2 M€

Víctor Felipe Méndez — 1.2 M€

Javier Correa — 1.0 M€

Solo seis jugadores superan el millón de euros.

📉 ¿Cuánto vale el plantel de Colo Colo al cierre del 2025?

Según Transfermarkt:

Valor total: 18.43 millones de euros

18.43 millones de euros Variación anual: –16,7%

–16,7% Plantel evaluado: 25 jugadores

25 jugadores Promedio de edad: 28 años

Con esta caída, Colo Colo ya no es el plantel más caro del país. El nuevo líder es su archirrival.

📅 ¿Cómo queda la tabla de valores de mercado del fútbol chileno?

(Datos Transfermarkt a diciembre 2025)

U de Chile – 23.18 M€ Colo Colo – 18.43 M€ Coquimbo Unido – 12.28 M€ Universidad Católica – 11.98 M€ O’Higgins – 11.86 M€ Huachipato – 11.03 M€ Audax Italiano – 10.93 M€ Everton – 9.75 M€ Unión Española – 9.25 M€ Palestino – 9.10 M€

El contraste es brutal: la U supera a Colo Colo por casi 5 millones de euros, un registro que alimenta la conversación futbolera como pocas veces.

🧩 ¿Qué implica este desplome para Colo Colo rumbo al 2026?

El retroceso económico y deportivo genera presión inmediata:

Se reduce la capacidad de venta y reposición del plantel.

Crece la dependencia de canteranos para reconstruir el proyecto.

Se instala la urgencia de aciertos rápidos en el mercado.

La rivalidad con la U se reaviva desde un ángulo inesperado: el valor del plantel.

Colo Colo arranca el 2026 en un escenario desafiante, con Fernando Ortiz ratificado pero con un plantel que ya no compite en la élite económica del torneo.

💰 ¿Cuánto dinero tiene Colo Colo para invertir en el mercado 2026?

El presupuesto estimado está lejos de los montos de años anteriores:

Entre US$ 1 millón y US$ 2 millones para refuerzos.

para refuerzos. Sin Libertadores ni Sudamericana, el margen de inversión disminuye drásticamente.

Puestos solicitados por Fernando Ortiz:

1 arquero

2 centrales

1 lateral

1 centrodelantero

Con este escenario, la reestructuración será quirúrgica.

📰 En resumen

Sólo tres jugadores de Colo Colo aumentaron su valor: Pizarro, Marchant y Hernández.

El plantel albo cayó un 16,7% en su cotización total.

en su cotización total. La U de Chile se posicionó como el equipo más valioso del país.

El Cacique encara el 2026 con presupuesto acotado y presión deportiva.

Transfermarkt actualizó cifras que ya generan análisis —y debate— entre hinchas.

📣 Sigue en Alairelibre.cl todas las actualizaciones del mercado 2026, los movimientos de Colo Colo y el análisis detallado del plantel rumbo a la próxima temporada.