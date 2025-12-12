El mercado de fichajes no solo tiene movimientos en torno a los traspasos de jugadores sino que también los entrenadores asumen desafíos para continuar con sus carreras tanto dentro como fuera de Chile, siendo esta la situación en la que se encuentra el experimentado estratega nacional Fernando Díaz.

Nano Díaz se encuentra sin club desde octubre pasado cuando dejó de ser el entrenador de Deportes Iquique, club al que dirigió aproximadamente ocho meses. Ahora, terminada la temporada del fútbol chileno, el también ex Coquimbo y Ñublense, entre otros, se prepara para afrontar una oportunidad que lo puede llevar nuevamente al extranjero.

⚽️ Nano Díaz anhela volver a dirigir en el extranjero

Luego de su salida de Iquique hace un par de meses atrás, club con el que compitió en Copa Sudamericana esta temporada y al que no pudo sacar de la zona de descenso, Fernando Díaz aseguró que su principal intención es poder volver a tener una experiencia en los banquillos en el extranjero.

En diálogo con Redgol, el campeón con Unión Española en 2005 apuntó que: “Sí voy a volver a dirigir. La idea es elegir bien. Hay que hacer una buena campaña nuevamente. Estamos viendo opciones pero no tengo apuro. Quiero ir a un buen lugar”.

“Estoy viendo la opción de salir nuevamente. Ya tuve la fortuna de hacerlo fuera de Chile, y me gustaría hacerlo de nuevo. Hay ligas interesantes como la de Colombia, Perú y Paraguay. Hay equipos fuertes y que juegan copas, lo que hace atractiva la oportunidad”, reconoció Díaz al citado medio, dejando en clara que su prioridad es seguir el camino por ejemplo de su ex colaborador Esteban González, quien tras proclamarse campeón junto a Coquimbo este 2025 decidió hacer sus maletas al fútbol mexicano.

Para rematar, Fernando Díaz señaló que: “Lo ideal es que tengan copas internacionales, son muy trascendentales ya que siempre buscan ganarlas. Hay que esperar, está actividad cambia de un día para otro jaja. Es difícil programarse. Somos un poco gitanos los entrenadores, pero estamos tranquilos buscando la mejor opción”.

Fernando Díaz pretende volver a dirigir y en el exterior en 2026/ © Photosport

▪️ Los clubes que ha dirigido Fernando Díaz en su carrera

A sus 63 años, Fernando Nano Díaz cuenta con una extensa carrera como DT tanto en Chile y con experiencias en el extranjero.

En Chile

Deportes Puerto Montt (2001)

U de Concepción (2003)

Cobreloa (2004)

Unión Española (2005)

Cobresal (2006)

Deportes Antofagasta (2007)

Ñublense (2008-09)

Santiago Morning (2010-11)

U de Concepción (2012)

San Marcos de Arica (2014)

Ñublense (2015-16)

Unión Española (2018-19)

Coquimbo Unido (2022-24)

Deportes Iquique (2025)

En el extranjero