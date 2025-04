Novak Djokovic seguirá los pasos de Alejandro Tabilo

El presente de Novak Djokovic (5º del ranking de la ATP) dista su historia en el tenis, donde es considerado uno de los mejores de todos los tiempos, y que viene de caer en sus estrenos en los Masters 1000 de Montecarlo, donde perdió con Alejandro Tabilo (35º), y esta semana en el de Madrid ante Matteo Arnaldi (31º).

En lo que va de este 2025, Nole no ha ganado título alguno, sólo llegó a la final del Masters 1000 de Miami, en la que cayó ante el checo Jakub Mensik (23º) y se refirió a este momento adverso: “mi nivel de tenis no es el que me gustaría. Esperaba al menos jugar un partido más que en Montecarlo. Es una realidad nueva para mí pensar en ganar uno o dos partidos en vez de pensar en llegar lejos, como en mis más de 20 años de carrera. Es para mí un reto mental enfrentarme a estas sensaciones en la cancha”.

Con la idea de llegar en las mejores condiciones posibles al Grand Slam de Roland Garros, que se disputará a fines de mayo, Novak Djokovic, tal cual hizo Alejandro Tabilo se bajó del torneo de la capital italiana.

El sitio oficial del Masters 1000 de Roma dio a conocer la noticia: “Novak Djokovic ha anunciado que no participará. Nos vemos el año que viene, Nole”, lo que se convierte en su primera ausencia desde que debutó en el torneo el 2007, fecha desde la cual ganó seis títulos y en la última edición fue eliminado por Alejandro Tabilo.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



