Rafael Nadal avisó que no jugará Indian Wells

El tenista español Rafael Nadal se bajó del Masters 1.000 de Indian Wells 2023 debido a una lesión que le impedirá participar.

Así lo confirmó el torneo en su cuenta oficial, donde su director, Tommy Haas, señaló que "deseamos que Rafa siga mejorándose y esperamos verlo el próximo año".

En el pasado Abierto de Australia, Nadal se hizo una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas.

A comienzos de febrero, Nadal anunció su baja de una exhibición que tenía prevista para el 5 de marzo en Las Vegas (EE.UU.) frente a su compatriota Carlos Alcaraz.

Ese retiro había dejado en el aire su participación en Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada y que se disputará del 6 al 19 de marzo en el desierto californiano, hasta que este martes se confirmó que finalmente no podrá estar.

Ya con Indian Wells descartado, la próxima parada del calendario es el Miami Open (19 de marzo al 2 de abril), una cita para la que Nadal está inscrito pero que todavía no se sabe sí finalmente disputará.

Nadal, triple campeón de Indian Wells, llegó hasta la final de la edición 2022, donde perdió contra el local Taylor Fritz.

Three-time BNP Paribas Open Champion Rafa Nadal has withdrawn from the 2023 tournament due to injury.



“We wish Rafa continued healing, and hope to see him back at the BNP Paribas Open next year,” said Tournament Director Tommy Haas. pic.twitter.com/6TdzOT6qY9