Rafael Nadal: Creo que me gustaría ser presidente de Real Madrid

El tenista español Rafael Nadal se refirió a la posibilidad de ser algún día presidente de Real Madrid, club del que es fanático, y reconoció que le gustaría esa opción además de afirmar que si es capaz o no de ello, lo dirá el tiempo.

"¿Si quiero ser presidente de Real Madrid? No lo sé. Prometo que no es un sueño, pero creo que sí me gustaría. Pero hay muchas cosas. A día de hoy tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy puede no ser lo que pueda pensar mañana. Y después que la vida da muchas vueltas. Además uno tiene que saber si está capacitado para hacer según qué tipo de cosas", señaló.

"Soy realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no, el tiempo dirá. Florentino nunca me lo ha preguntado, creo que ustedes se montan películas. No creo que cumpla los requisitos para presentarme, soy socio de honor, pero hasta ahí", añadió en una entrevista con Movistar Plus.

Asimismo afirmó que estaría "feliz de que viniera" al club el atacante francés Kylian Mbappé: "Estoy esperando a Mbappé con los brazos abiertos, no tengo ningún problema con él, lo contrario. Feliz de que viniera. Claro que me gusta, solo faltaría. ¿A quién no le gusta?. No le guardo rencor por no haber venido todavía. ¿Qué obligación tenía de venir?".