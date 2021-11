Rafael Nadal: Entiendo a los que no se quieran vacunar, pero me parecen un poco egoístas

El español Rafael Nadal, sexto en el ranking mundial, habló sobre la vacunación contra el Covid-19 y aseguró "entender" a los "antivacunas", pero indicó que son "egoístas" y que deberían confiar en lo que dicen los médicos.

"Entiendo a los que no se quieran vacunar, pero me parecen un poco egoístas. Hemos sufrido mucho, no sabemos al 100 por ciento los efectos, pero sí tenemos que confiar en los médicos", declaró Nadal en el evento Marca Sport Weekend.

Cabe recordar que el tema de la vacunación ha tomado gran relevancia en el circuito ATP, ya que el actual número uno, Novak Djokovic, pese a que no ha revelado si está vacunado o no, se ha convertido en un símbolo de aquellos que no quieren someterse a este procedimiento.

Nadal, quien está recuperándose de sus lesiones, también reveló que competirá en la exhibición de fin de año en Abu Dhabi para encarar el inicio de la temporada 2022.

"Mi plan es jugar Abu Dhabi y, luego, un torneo antes del Abierto de Australia. Estoy trabajando duro para eso. Abu Dhabi es un lugar especial para mí, un lugar en el que he estado en muchas ocasiones y donde he empezado mi temporada muchas veces", sentenció.