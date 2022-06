Rafael Nadal: Mi intención es jugar Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal (4° de la ATP) se mostró dispuesto a jugar en Wimbledon, certamen que comienza el próximo 26 de junio, aunque no dio certezas, dado que todo dependerá de cómo se sienta en los próximos días.

"Mi intención es jugar Wimbledon. El tratamiento y la semana de entrenamiento me dan esperanzas, y no iría si no tuviera intención de jugar. Viajaré, jugaré una exhibición en Hurlingham y realizaré una semana de entrenamientos a ver si es posible", dijo el mallorquín en conferencia de prensa.

"Llevo tres años sin jugar Wimbledon y me hace ilusión. No sé qué puede pasar dentro de cinco días, soy prudente, pero lo que ha pasado hasta ahora me da esperanzas de que pueda estar presente", añadió.

Nadal contó que el tratamiento le ha llevado a aminorar el dolor que siente constantemente en su pie.

"Lo que se hizo en Barcelona, que estuve dos veces no es una cosa 100% inmediata pero sí se notan inmediatamente cambios. De alguna manera me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar. Se sienten cosas. A veces se me duerme una parte, a veces otra y a veces siento rampas en la planta. Pero en unas semanas todo se reorganiza. Estoy contento. Llevo una semana sin estar cojo", contó.