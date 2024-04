Rafael Nadal: Si hoy tuviera que jugar en Roland Garros no saldría a la pista

Rafael Nadal se estrena este jueves en el Masters 1000 de Madrid ante Darwin Blanch, joven estadounidense de 16 años, con la incertidumbre de su estado físico que en el último año casi no le ha permitido jugar.

En rueda de prensa fue el propio Nadal quien señaló que no está a pleno y que tomó la decisión de estar presente por la significancia emocional que para él tiene.

“Para mí siempre jugar aquí en Madrid ha sido algo muy especial, muy bonito. Sinceramente, el apoyo que he recibido aquí es difícil de decir que lo he recibido en otro lugar del mundo. No creo que esté preparado para jugar al cien por ciento. Pero bueno, creo que estoy preparado para salir a jugar mañana. Para mí eso es importante, y poder jugar por última vez aquí en Madrid para mí significa mucho. Y más jugar en esta pista que he vivido momentos muy bonitos”, comentó.

Nadal da muestras que está viviendo el día a día y no puede proyectarse en el tiempo, más aún cuando se le pregunta si estará presente en Roland Garros.

“Sin tratar de confundir a nadie, no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar París. Y si se puede se puede bien, y si no, no. Iré a París si me siento lo suficientemente capacitado para competir. Si hoy fuera París, no saldría a la pista. Ésta es la realidad y por eso quiero intentar salir a jugar en París y sentirme lo suficientemente capacitado para competir bien”, dijo.

Respecto del duelo ante el novel tenista estadounidense Nadal dijo no tener muchas referencias de Blanch.

“No le he visto jugar mucho. Lo que espero es salir ahí y hacer lo que tengo que hacer, que es intentarlo. Lo primero es disfrutar de estos últimos momentos, después intentar hacerlo de la mejor manera posible. Veremos cómo estoy. Me siento un poco incómodo, pero bueno, espero estar lo suficientemente bien para luchar con el partido de mañana”, declaró.

Darwin Blanch es de momento el número 1028° de la ATP, y si Nadal llegase a salir victorioso en segunda ronda el desafío sería mayor, ya que chocaría con el australiano Alex de Miñaur, actual 11 del mundo y décimo preclasificado en Madrid.