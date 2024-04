¿Último partido? Rafael Nadal impactó con una noticia tras quedar eliminado en Barcelona

La estrella del tenis mundial Rafael Nadal (644° del mundo) entregó una importante declaración para sus fanáticos, luego de la derrota ante el australiano Alex De Miñaur (11°) en el ATP 500 de Barcelona.

Nadal dijo tras el compromiso que es probable que no vuelva a jugar en este torneo como profesional: "Soy una persona bastante estable y me intento tomar la cosas con filosofía. Lo normal es que haya sido mi último partido en el Godó (torneo de Barcelona). El futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera mi último en el Godó".

Nadal volvió a la pista después de tres meses en este certamen, aunque es recién su quinto partido en 14 meses, producto de rebeldes lesiones.