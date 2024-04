Rafael Nadal se despidió del ATP de Barcelona tras su ansiado regreso al circuito

Rafael Nadal (644° del ranking ATP) perdió este miércoles frente a Álex De Miñaur (11°) por 7-5 y 6-1 en casi dos horas de partido, cerrando así su participación en el Open de Barcelona tras un esperado regreso al circuito ATP.

De manera fugaz, pero esperada tal vez, fue la experiencia de Rafael Nadal en el ATP 500 de Barcelona, tras despedirse del torneo al no poder superar a Álex de Miñaur, australiano que actualmente es el 11° del ranking.

El español de 37 años, no solo se despidió por quedar eliminado, sino que en la previa del torneo y antes de su primer partido señaló que, "a nivel personal es un regalo estar en Barcelona, me lo tomo como si fuera el último año. No me pongo una fecha límite, la vida te va marcando tu camino", lo que cimenta lo que sería el "Last Dance" de Rafa en los torneos ATP.

Las sensaciones que deja Nadal son que el 2024 cerrará su legendaria carrera, con 38 años, que cumplirá el 3 de junio. Ganó 22 Grand Slams, 14 Roland Garros, 12 Trofeos Conde de Godó.

Al finalizar el encuentro comentó, "casi con total seguridad he jugado mi último partido en el Godó".