Nicolás Jarry (156° en el ranking de la ATP) enfrenta los octavos de final del Challenger 75 de Madrid, España: el chileno jugará ante el suizo Dominic Stricker (293°), en busca de meterse en la ronda de ocho mejores del torneo que se juega en la capital española.

Jarry viene de vencer al local Miguel Damas (272°) por 6-1 y retiro, poniendo fin a una mala racha de nueve meses y 13 derrotas consecutivas en el circuito, lo que permite ilusionarse con que vaya recuperando confianza en el inicio de la gira europea de polvo de ladrillo.

¿Quién transmite GRATIS Nicolás Jarry vs Dominic Stricker por el Challenger 75 de Madrid?

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Streaming: Challenger TV

¿Cuándo y a qué hora juegan Nicolás Jarry vs Dominic Stricker por el Challenger 75 de Madrid?

Nicolás Jarry desafía al suizo Dominic Stricker en el Challenger 75 de Madrid este jueves 9 de abril a partir de las 08:00 horas, aproximadamente, ya que será en el tercer turno de la cancha central después de dos compromisos de WTA.

Fecha: Jueves 9 de abril

Horario: 08:00 horas, aproximadamente (Chile)

Estadio: Real Club de Campo Villa de Madrid – Cancha central

¿Qué pasa si Nicolás Jarry le gana a Dominic Stricker en el Challenger 75 de Madrid?

Si Niclolás Jarry derrota a Dominic Stricker avanza a los cuartos de final del Challenger de Madrid. Ese triunfo mantendría al Príncipe en el puesto 156° del mundo, pero con la posibilidad de seguir subiendo esta semana, en la que incluso puede escalar al puesto 125° si es que sale campeón.

Además, sería la segunda victoria en la temporada, lo que seguiría aumentando su confianza en unos meses que serán claves en el circuito challenger para retornar a los torneos ATP.

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