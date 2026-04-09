La esposa de Nicolás Jarry, Laura Urruticoechea, reveló una tremenda amenaza que sufrió por parte de apostadores afectados por el desempeño del tenista nacional en el circuito de la ATP. “Te voy a llevar a tus hijos en un cajón”, fue la más fuerte que recibió.

Esas amenazas en particular fueron recibidas en el marco del Masters 1000 de Roma 2024, pero Urruticoechea las contó recién ahora porque volvió a sufrir mensajes intimidantes de un sujeto desconocido a través de su Instagram

El fuerte testimonio de la esposa de Nicolás Jarry tras sufrir graves amenazas

La esposa de Nicolás Jarry publicó un pantallazo de una reciente y grave amenaza que se produjo en el marco de la participación de Nicolás Jarry en el Challenger 75 de Madrid. El contenido es muy fuerte: “Espero que toda tu familia muera. Tu esposo es un maldito pedazo de mier…, un abu… de menores… Eres una maldita madre de mier… y una pu…“.

Amenazas a la esposa de Nicolás Jarry – Captura a una historia de Instagram de Laura Urruticoechea

Esto sirvió para que Laura Urruticoechea contara una traumática experiencia en Roma en 2024, torneo en el que Jarry llegó a la final del torneo, pero eliminó a dos tenistas locales: Matteo Arnaldi y Stefano Politano.

“Estoy haciendo este video porque quiero contar algunas cosas que nunca antes he contado. Después del primer partido nos llegaron amenazas, que lamento decir que es usual. Que no las recibimos solo nosotros, sino que las reciben todos”.

“De verdad que te estudian y han pasado ciertos casos que dan un poco miedo últimamente. Estábamos en Roma y llegan estos mensajes de ‘te voy a llevar a tus hijos en un cajón'”, añadió.

Lo peor es que en esa ocasión la cosa no se quedó solo en mensajes: “Llegamos a la pieza de hotel con los niños, antes que Nico, él estaba haciendo sus cosas y teníamos piezas separadas. Llegamos y alguien se había metido, había fumado un cigarro… apagado en la cama. Habían sacado las almohadas que eran como ocho, puestas en el suelo estratégicamente, una tras de otra, desordenado todo”.

“Hablamos con el hotel, que trató todo el rato de creer que habíamos sido nosotros… diciendo ‘no, imposible… Es todo muy burocrático en Roma. No nos dejaban hablar con la policía”.

Después añadíó que volvieron a la pieza del hotel y se encontraron con otra sorpresa: “La misma persona se había metido, había hecho lo de la almohada, el cigarro y esta vez había dejado dos cosas a los niños arriba de la cama. Y ahí yo me acuerdo el miedo que sentimos. Nico llamó a la ATP y nos dijeron: ‘oye, no te puedo ayudar mucho, lo único que yo puedo hacer es cambiarte de hotel'”.

“Cuando ya logramos mostrar las pruebas, habían pasado tres días y al hotel justo se le echaron a perder las cámaras y nunca pudimos saber nada. Nunca pasó nada. Pero en el fondo lo que quiero mostrar es que esto pasa, pasa mucho”, sentenció.

¿Cuándo juega Nicolás Jarry?

En medio de esta revelación, Nicolás Jarry está enfrentando el Challenger 75 de Madrid, España. El chileno enfrenta este viernes 10 de abril al bosnio Nerman Fatic por los cuartos de final de la competición a las 08:00 horas, aproximadamente.

Jarry salió de una racha de 13 partidos y nueves meses sin ganar para conseguir dos al hilo durante esta semana, tratando de recuperar confianza para volver a acercarse a su mejor nivel.

En resumen

Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry, dio a conocer graves amenazas en su contra

Reveló que incluso entraron a su habitación de hotel en el Masters 1000 de Roma en 2024

En medio de este testimonio, Jarry está en cuartos de final en el Challenger de Madrid

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