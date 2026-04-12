Jannik Sinner conquistó el Masters 1000 de Montecarlo tras batir en dos sets al español Carlos Alcaraz en un nuevo partidazo entre estas dos estrellas del tenis mundial: el italiano ganó por primera vez en el principado e igualó la marca de Marcelo “Chino” Ríos, quien también tuvo una corona en este prestigioso certamen.

Sinner batió a Alcaraz parciales de 7-5(5) y 6-3 en dos horas y 15 minutos de juego, con un primer set en el que sufrió un quiebre tempranero y se recuperó para estirar la historia al tie break y ser más sólido en esa instancia. En la segunda manga también debió remontar un rompimiento en constra y se impuso con una velocidad de tiros muy superior a la del español, que vive meses de dudas en su nivel en el circuito.

¿Cuándo ganó el Chino Ríos el Masters de Montecarlo?

Marcelo “Chino” Ríos se impuso en 1997 en Montecarlo, cuando en aquella época estos torneos no llevaban el nombre de Masters 1000 sino que de Masters Series, aunque siempre con la misma jerarquía.

Chino Ríos ganó su primer Masters en el principado y lo hizo con una campaña perfecta en la que batió al italiano Andre Gaudenzi, al español Alber Costa, al sueco Magnus Larsson y al los también españoles Carlos Moyá y Álex Corretja en la final, rivales de tremendo peso tenístico y contra los que no cedió ni un solo set.

Ese fue el arranque de una trayectori dorada en los Masters Series, dado que después se coronó campeón en Indian Wells, Miami, donde fue número uno del mundo, Roma (estos tres en 1998) y Hamburgo (1999).

Jannik Sinner recupera el número uno del mundo a costa de Carlos Alcaraz

Con su victoria en la final del Masters 1000 de Montecarlo, Jannik Sinner retomó su lugar como número uno del mundo, dejando en el segundo puesto al español Carlos Alcaraz, algo que era previsible por el rendimiento superior del italiano en Indian Wells y Miami (donde fue campeón también) y la alta cantidad de puntos que defiende el español en la gira de arcilla por Europa, problema que Sinner no tiene, ya que el año pasado estuvo castigado por doping en algunos torneos.

La próxima estación en torneos Masters para ambos jugadores es en Madrid, donde ambos jugadores no participaron en 2025, por lo que otra vez se verá una intensa lucha por el número uno del ranking de la ATP.