Nicolás Jarry (156° en el ranking de la ATP) vuelve a la cancha este martes contra el español Miguel Damas (272°) en su debut en el Challenger 75 de Madrid (España) torneo en el que busca retomar las victorias y la confianza para el resto de la temporada, ya que ha tenido un pésimo inicio de año en el que no registra victorias oficiales en singles (el único duelo que ha ganado fue en dobles en Copa Davis).

El chileno tiene su peor ranking desde 2021, año en el que regresó tras su castigo por doping, por lo qie necesita empezar desde abajo para volver a encontrarse con su mejor nivel, aunque mantiene a cuestas un problema de salud vestibular, que le impide llevar su vida con total normalidad, al igual que sus entrenamientos y partidos.

¿Dónde ver a Nicolás Jarry vs Miguel Damas EN VIVO y GRATIS por el Challenger de Madrid 2026?

El partido de Nicolás Jarry vs Miguel Damas en Madrid será transmitido por el streaming Challenger TV disponible en el sitio web de la ATP. Allí se puede ver GRATIS el circuito Challenger durante toda la temporada.

Streaming: Challenger TV

¿Cuándo y a qué hora juega Nicolás Jarry vs Miguel Damas por el Challenger de Madrid?

Nicolás Jarry enfrenta a Miguel Damas este martes 7 de abril a las 4:30 horas (madrugada) en el primer turno del court central del certamen.

Fecha: Martes 7 de abril

Horario: 04:30 horas

Estadio: Real Club de Campo Villa de Madrid

¿Hace cuánto no gana un partido oficial Nicolás Jarry?

Nicolás Jarry no gana un partido desde el 4 de julio de 2025 por la tercera ronda de Wimbledon ante el brasileño Joao Fonseca. En la ocasión completó su sexto triunfo seguido antes de entrar en la mala racha.

Desde entonces ha perdido 12 partidos consecutivos y solo se impuso el sábado 7 de febrero en dobles junto a Tomás Barrios en la Copa Davis que enfrentó a Chile vs Serbia por las Qualifiers en el Parque Estadio Nacional.

¿Qué pasa si Nicolás Jarry vence a Miguel Damas en el Challenger de Madrid?

Si Nicolás Jarry vence a Miguel Damas avanza a los octavos de final del Challenger 75 de Madrid, instancia en la que chocará con el ganador del duelo entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Andrej Nedic (290°).

Además, Jarry evitaría una baja en el ranking de la ATP, manteniendo su lugar 156°, pero con la posibilidad de subir.

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